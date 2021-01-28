У Китаї рік Бика вступить у свої права у лютому. На Сході існує чимало цікавих традицій, пов'язані із цим святом

Depo.ua розкаже традиції святкування Нового року на Сході та розповість про нового покровителя року.

Коли настане Новий рік Бика за східним календарем

Більшість східних країн відзначають Новий рік не у ніч з 31 грудня на 1 січня, а у ніч на другий молодик після зимового сонцестояння о 00.03. Таким чином рік Білого Металевого Бика розпочнеться 12 лютого 2021-го року і триватиме до 30 січня 2022-го. Новий рік у Китаї та низці інших східних країн святкують протягом двох тижнів, адже існує повір'я, аби новий рік та його покровитель був прихильним, потрібно його задобрити яскравими та пишними гуляннями, а весь інший час старанно працювати. Для східного світу цей рік буде 4719-им.

Китайський Новий рік: Значення свята

У східних народів Новий рік – це Свято Весни. Тобто, привід відсвяткувати початок прокидання природи та подумати про майбутнє. Для азійців це свято є родинним. Усі традиції та обряди націлені на вшанування пам'яті предків, свого роду і рідних людей. Звичайно, усі 14 чи навіть 16 святкових днів у жодній країні не є вихідними. Тим паче, що азійці надзвичайно працьовиті.

Де і як зустрічати Китайський Новий рік

Головними цінностями для китайців є родина та домашній затишок, а свято Нового року є суто сімейним. Мешканці Сходу не відзначають цей день на вечірках чи у гостях – виключно вдома і разом з близькими, за сімейою трапезою. Люди роблять один одному милі символічні подарунки, вшановують пам'ять пращурів, спілкуються. Важливо сказати близьким про свою любов та подякувати їм за усі позитивні речі, які сталися минулого року.

Китайський Новий рік: Що не можна робити

У китайців існує чимало забобонів, пов'язаних із святкуванням Нового року.

Не можна дарувати подарунки, запаковані у яскравий папір. Коробки синього та білого кольору також під забороною, бо це кольори жалоби.

Число "4" є уособленням смерті, тому його не має бути у святковій атрибутиці. Його навіть не можна вимовляти.

Подарунок слід дарувати обома руками і робити це потрібно це тет-а-тет, адже момент вважається дуже інтимним.

Подарунок має бути у парному числі: наприклад, одну статуетку дарувати не можна, їх має бути дві.

Якщо у родині хтось помер і не пройшло року, то цю людину згадувати не можна, адже є ризик завадити її мандрівці потойбіччям.

В одязі тих, хто зібрався святкувати Новий рік, не має бути чорного та білого кольорів. Ці кольори уособлюють невдачу та журбу.

У перші три дні не можна прибирати у хаті, бо є ризик вимести з будинку вдачу та успіх, які осідають в оселі у вигляді пилу, що розкидають добрі божества.

У дні святкування Нового року китайці не купують взуття, адже це слово співзвучне зі словом "важкий".

Китайці уникають гострих предметів, не ходять на стрижку.

Голову також мити не варто, аби не змити щастя та добробут.

Не можна позичати гроші, лежати на свято у ліжку, лаятися та кричати.

Рік Бика: Характеристики року

2021-й рік у світі і 4719-й рік у китайців пройде під опікою Білого Металевого Бика. Цю тварину характеризують терпіння, стриманість й відповідальність.

Мешканці східних країн вірять у те, що ця тварина досить мирна, спокійна, консервативна. Бик цінує чесність, прямоту, працьовитість та сімейний союз.

Цього року пощастить тим, хто мріє створити родину, а ті, хто вже мають таке щастя, зможуть покращити стосунки із рідними.

Також усі кар'єристи зможуть покращити свій фінансовий стан та досягти бажаного росту. Головне – багато та старанно працювати, проте, не забуваючи про рідних та близьких.

Рік Бика обіцяє фінансове процвітання тим, хто вміє заощаджувати та накопичувати. Марнотратство цього року не пройде, а ось тим, хто вміє рахувати та заощаджувати, точно пощастить. Особливо це стосується великих покупок – нерухомості, авто та коштовних речей.

Важливо розуміти, що рік Бика подарує спокій тим, хто вважає 2020-й рік занадто емоційним та неврівноваженим.