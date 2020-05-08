09.05.20 11:00
Новини Статті Позитив
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- 14:48В Олександрії на 9 травня влаштували парад авто ФОТО
- 14:47Відомий футболіст завершим військову службу в армії
- 14:37У Києві ділки збували наркотики через інтернет: Їм загрожує 10 років в'язниці ФОТО Відео
- 14:35Відомий спортсмен захворів на коронавірус
- 14:32У Тернополі 17-річна дівчина зарізала студента-іноземця
- 14:22Як тенісистка Світоліна на карантині розкинула ніжки в трусиках ФОТО
- 14:20На в'їзді до Одеси хулігани намалювали георгіївську стрічку ФОТО Відео
- 14:17Церква Великої Перемоги: Як Кремль перетворив 9 травня на радянський Великдень
- 14:12Подружка українського футболіста шокувала фанатів еротичним відео Відео
- 14:07Спорт на карантині: Список усіх жертв коронавірусу (ХРОНІКА)
- 14:07У Миколаєві комуністи влаштували ходу на 9 травня
- 13:59В Білорусі матч перенесли через хворого на коронавірус футболіста
- 13:50Тренер легендарного боксера помер від коронавірусу
- 13:47У Запоріжжі активісти не дали "автополку перемоги" зупинитися на Алеї Слави ФОТО
- 13:42В Одесі на Алеї Слави під час покладання квітів затримали трьох людей ФОТО Відео
- 13:40Тренера та ексгравця "Динамо" затримали через погрози вбивством
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- 14:17Церква Великої Перемоги: Як Кремль перетворив 9 травня на радянський Великдень
- 13:00Тренажерка вдома: Чим замінити звичне "залізо" і скільки це коштує
- 11:00Сексуальний бандерівський гороскоп на 9- 16 травня (18+)
- 09:00Архіви КДБ: Як на запорізьких заводах у 1930-х полювали на "фашистських шпигунів" ФОТО
- 07:00Кого треба радісно зустріти 9 травня, і чому сніг цього дня – не так вже й погано
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- 19:00Звабливий Instagram: Голі груди Періс Хілтон, гола попа від британської Кардашьян та еротична Полякова ФОТО
- 18:00Гітлер-ветеран і "Безсмертний полк" на дні: Як проходить "побєдобєсіє" на Росії та в Україні
- 17:39Невоєнні історії про війну: Сімейні спогади
- 16:00Продати голос та рибку: Як українцям підзаробити грошей на карантині
- 12:00Порятунок озера і лазерне шоу: Як у Дніпрі під час карантину кидають гроші на парки ФОТО
- 11:00"Липкорукі" чиновники, кримінальні авторитети і "мільйонні" крадії лісу: Як "чиститься" Закарпаття
- 10:18Коронавірус дістався Дніпра: Що відбувається (ХРОНІКА)
- 08:00Новий штурмовик для України: Що за УТЛ-450 може стати заміною бразильському Super Tucano ФОТО
- 07:00Чому дощ 8 травня – хороша прикмета, і що у цей день "розказують" птахи
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- 20:00Битва у Мережі: У чому прокуратура підозрює чиновницю Садового
- 19:00Як схуднути без дієт під час карантину: ТОП-5 порад
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- 14:25В Маріуполі створили перший в Україні човен, що не тоне ФОТО
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- 19:25У міському парку Маріуполя бігає величезний дикий заєць ФОТО Відео
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- 18:45У Кам'янці заблукала дика козуля (ФОТОРЕПОРТАЖ) ФОТО
- 17:31Кам'янецьку фортецю показали в новому світлі (ФОТОРЕПОРТАЖ) ФОТО
- 11:31В'їзд до Маріуполя прикрасили грецьким орнаментом з квітів ФОТО
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- 17:00Що їздило дорогами України останні 70 років (ФОТОРЕПОРТАЖ) ФОТО
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- 14:00Як не деградувати у самоізоляції: 20 корисних ідей для карантину ФОТО Відео
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- 15:00Відомі та невідомі маяки Одещини: Дюжина зірок, які вказують шлях кораблям ФОТО
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- 15:00Які повір'я на Великдень шанували наші пращури
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- 18:04Унікальне явище: Неподалік Бахмута оселилася чимала колонія сірих чапель ФОТО
- 14:04В ландшафтному парку на Донеччині на місяць раніше розквітли знамениті воронці ФОТО
- 12:17Хворі одужують: У Дніпрі лікарі розповіли, як триває боротьба із коронавірусом
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- 16:14На Луганщині фермери придбали джмелів з Нідерландів, щоб швидше вирощувати помідори ФОТО
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- 15:57Качині історії: В США поліцейський разом з каченятами шукав їхню маму Відео
- 12:07На Луганщині медики запевняють, що захворюваність на застуди та грип дуже низька
- 11:10Зарядка на балконі: На Донеччині хокеїст провів ранкову руханку для жителів багатоповерхівок Відео