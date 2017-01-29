Цього тижня блискавкою розлетілася новина про те, що інвестором першолігової команди "Суми" стали китайці

Що роблять дружини українських футболістів, поки чоловіки на зборах

В українському футболі настав час зимових зборів, які команди, як правило, проводять в далеких і теплих краях