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Елла Лібанова: Майже половина українських юнаків не доживуть до 65 років через свій спосіб життя
Які демографічні виклики стоять перед Україною і як їх можна подолати розповіла в інтерв'ю для "ДС" директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова