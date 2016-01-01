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У Києві перепоховали останки поета, письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби.Загострення в АТО. У що виллється наступ ЗСУ під Донецьком (КАРТА)
Постійні артилерійські провокації на Донбасі, що посилилися наприкінці тижня, вилилися в недільне загострення, масштаби якого зараз ще не зовсім зрозумілі"Герої Крут зупинили московську орду": Порошенко і Гройсман звернулися до українців
Президент України Петро Порошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем пам'яті Героїв КрутБойовики знову штурмують Авдіївську "промку", є втрати (ХРОНІКА)
Бойовики вранці 29 січня обстріляли Авдіївську промзону зі стрілецької зброї та мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових
Реформа матеріального забезпечення української армії виходить на фінішну пряму, особливо та її частина, яка стосується військової форми. Однак і тут не обійшлося без зрадиРеформа Повітряних сил ЗСУ. Кого піднімуть в небо, якщо нападе Росія (КАРТА)
Військова структура України хоча і дуже повільно, але починає реформуватися в руслі нової оборонної доктрини і появи нового ворога на сходіПовзучий наступ. Що дасть ЗСУ звільнення Комінтернового (КАРТА)
Українська армія найближчим часом може відбити Комінтернове, з якого вже потрошку виходять терористи під тиском наших силЧому ЗСУ атакували Калинове під Стахановим (КАРТА)
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