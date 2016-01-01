17:00 У Кличка мріють заробити на неприбраному снігу 400 тис. грн
17:00 На Дніпропетровщині мисливець випадково вистрелив товаришу в голову
17:00 Хто ви з українських політиків (ТЕСТ)
16:59 Ще один український футболіст близький до переходу в російський клуб
16:56 НБУ докапіталізував Приватбанк на 1,4 млрд грн
16:53 На окупованому Донбасі можна придбати квартиру від 2 тис. доларів
16:47 "Платинум банк" заборгував вкладникам майже 5 млрд
16:46 На Росії дитячі палати в лікарні "окупували" таргани (ВІДЕО)
16:46 На Львівщині жителі Донбасу встановили рекорд України (ФОТО)
16:44 У Дніпрі показали, як вмирають білборди (ФОТО)
16:43 На Росії затримана жінка влаштувала стриптиз у відділку поліції (ВІДЕО 18+)
16:43 Тепер з Києва до Івано-Франківська потяг їхатиме на дві години швидше
16:42 На Одещині виявили в приватному будинку склад боєприпасів
16:35 Як виглядає топ-10 найдорожчих футболістів сучасності
16:30 Як фанати зробили з екс-легіонера "Дніпра" "Капітана Америку" (ФОТО)
16:30 Традиційні зимові десерти різних країн світу
16:27 Як фанати зробили з екс-легіонера "Дніпра" "Капітана Америку"
16:25 "Кореспондент" закрив "блог Януковича"
16:24 У Туреччині в університетському містечку пролунав вибух (ВІДЕО)
16:22 Вчені довели, що причиною появи людини є смертоносні віруси (ВІДЕО)
16:15 Трамп переплутав очільників ЄС, виставивши себе на посміховисько
16:15 Арбітр покарав футболіста, який запропонував дівчині одружитися (ВІДЕО)
16:06 Офіційно: Порошенко поїде в Давос, але Пінчука ігноруватиме
16:03 Молдовська опозиція референдумом хоче скинути Додона
16:00 Столичні рятувальники витягли з крижаної води трьох чоловіків
16:00 Кому Харків платить за ремонти будинків, або Фаворити департаменту Нехорошкова (ФОТО)
15:55 На Росії кондуктор вигнала дитину на 30-градусний мороз
15:50 Між Ізраїлем і КНДР. Чому Україна повинна забути про ядерну бомбу
15:49 Харків очолив рейтинг найнебезпечніших міст Східної Європи
15:48 Журналіст та лідер єврейської громади Росії переїхав жити в Україну
15:44 У "Шальке" може не вистачити грошей на Коноплянку
15:42 Переможна декомунізація: Знищено 1320 бовванів, встановлено чотири Бандери
15:42 15 курйозних фотографій тварин, зроблених в ідеальний момент (ФОТО)
15:36 Правоохоронці підозрюють, що у Харкові замість капремонту трамваїв купували списані вагони
15:32 "Ніякого шоку не буде": Розенко відреагував на "пенсійні вимоги" МВФ
15:28 "Перший канал" звинуватив хакерів у крадіжці серії "Шерлока"
15:23 Стрілянина в Олевську (ХРОНІКА)
15:15 Шовковський відмовився розповідати, чому втікав від поліції
15:15 У Києві водії-жлоби почали блокувати колег перед виїздом на роботу (ФОТО)
15:13 Охендовський прибув на очну ставку в НАБУ
15:13 Порошенко доручив тягнути Росію в Гаагу за фінансування тероризму
15:12 ЛЕО анонсувало відключення від електропостачання бюджетні організації Луганщини
15:10 Донька Обами засмагала в Майамі з онукою Байдена (ФОТО)
15:09 Житомирські стрілки втекли на трьох автомобілях: В області оголошено план-перехоплення "Сирена"
15:05 В Мережі з'явився офіційний трейлер до фільму про буковинську Маланку (ВІДЕО)
15:03 Український футболіст залишив російський клуб через борги
15:02 У Харкові росіянин через суд вимагає у комунальників Кернеса майже 1 млн грн (ФОТО)
15:00 Чи вдасться Кремлю розіграти кримськотатарську карту
15:00 Весна не за горами: У Києві почали готуватися до Великодня
14:59 В авіакатастрофі "Боїнгу" під Бішкеком загинули 13 дітей і 19 дорослих
14:54 Кабмін визначився, як управляти майном НТКУ
14:52 Полозов заявляє про намір кримських ФСБшників викрасти його
14:52 Диванна жертва: На Росії чоловік вбився, впавши з дивану
14:50 Гібридна контратака. Де планують закопати свіжу партію "ополченців" (КАРТА)