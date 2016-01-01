"Фашизм не пройдьот": Для чого в Україні перевидають щоденники Геббельса

Військова структура України хоча і дуже повільно, але починає реформуватися в руслі нової оборонної доктрини і появи нового ворога на сході

Реформа Повітряних сил ЗСУ. Кого піднімуть в небо, якщо нападе Росія (КАРТА)

Реформа матеріального забезпечення української армії виходить на фінішну пряму, особливо та її частина, яка стосується військової форми. Однак і тут не обійшлося без зради

Де ховається зрада в забезпеченні ЗСУ новою формою

В українському футболі настав час зимових зборів, які команди, як правило, проводять в далеких і теплих краях

Що роблять дружини українських футболістів, поки чоловіки на зборах

26 січня - день, коли працювати не варто, треба лежати у ліжку, а про все інше подбає кіт

Хто лежить на печі 26 січня - хворіти не буде