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Росія обстріляла Ан-26 ЗСУ у наших водах. Подальше ігнорування Україною "віджиму" Одеського газового родовища агресором може завершитися справжньою морською блокадоюНавіщо Шуфрич підставив "Опоблок"
Колишнім "регіоналам" вже не терпиться зустрічати путінських "асвабадітєлєй" з короваями?Повзучий наступ. Де на лінії фронту найбільш гаряче (КАРТА)
Авдіївка п'ятий день не сходить з передовиць, але на лінії розмежування крім неї є й інші гарячі точкиБойовики знову штурмують Авдіївську "промку" (ХРОНІКА)
Бойовики вже четвертий штурмують позиції сил АТО в районі Авдіївки
Реформа матеріального забезпечення української армії виходить на фінішну пряму, особливо та її частина, яка стосується військової форми. Однак і тут не обійшлося без зрадиРеформа Повітряних сил ЗСУ. Кого піднімуть в небо, якщо нападе Росія (КАРТА)
Військова структура України хоча і дуже повільно, але починає реформуватися в руслі нової оборонної доктрини і появи нового ворога на сходіПовзучий наступ. Що дасть ЗСУ звільнення Комінтернового (КАРТА)
Українська армія найближчим часом може відбити Комінтернове, з якого вже потрошку виходять терористи під тиском наших силЧому ЗСУ атакували Калинове під Стахановим (КАРТА)
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