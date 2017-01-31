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Підбиваємо підсумки тижня, що минає, в квазідержавному сепаратистському утворенні т.зв. "ДНР".Авдіївка уже зі світлом, - Гройсман
Енергопостачання міста вдалося відновитиТрамп з Порошенком поговорили про Донбас і співпрацю
Президент України Петро Порошенко під час телефонниз переговорів з президентом США Дональдом Трампом, обговорили ескалацію бойових дій на ДонбасіПутін хоче поміняти Захарченка і Плотницького на "компромісні" фігури, - ЗМІ
Росія готова обговорювати зміну керівництва так званих "ДНР-ЛНР" і вивела значну частину своїх кадрових військових з території Донбасу, демонструючи свою готовність до компромісів
Підбиваємо підсумки тижня, що минає, в квазідержавному сепаратистському утворенні т.зв. "ЛНР".
Від кордону ключ переламаний навпіл: Росія відгороджується від Білорусі прикордонною зоною
Підбиваємо підсумки тижня, що минає, в квазідержавному сепаратистському утворенні т.зв. "ДНР".
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Головна причина затишшя - росіяни не змогли здолати наш опір. Тому зараз вони активно поширюють міф про доброго Путіна
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